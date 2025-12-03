Fiorentina, Gosens pronto al rientro

La Fiorentina deve ritrovarsi al più presto per evitare quello che al momento sembra uno scenario concreto, la lotta per non retrocedere.

Vanoli prepara la trasferta contro il Sassuolo ed arrivano buone notizie. Assente dal 29 ottobre per un problema alla coscia, ora vede finalmente la luce in fondo al tunnel. Gosens può tornare a disposizione di Vanoli in tempo per Sassuolo-Fiorentina.

Il tedesco continua a lavorare sulla strada del recupero e difficilmente sarà titolare al rientro, ma non è da escludere che possa comunque centrare la convocazione per il Mapei Stadium. Filtra ottimismo dal Viola Park, dove Vanoli e il suo staff sperano di ricevere segnali positivi in tempo per sabato.

Con o senza Gosens al rientro, la Fiorentina sembra pronta ad un grosso stravolgimento. A Reggio Emilia Vanoli potrebbe vagliare il passaggio al 4-3-2-1, con il tedesco che spera anche di ritagliarsi subito un posto sulla sinistra. Come detto prima, però, si naviga ancora a vista dalle parti del Franchi: fantallenatori e tifosi si attendono una svolta sia per bonus che per punti in classifica.

