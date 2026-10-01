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Holm, l'esito è impietoso: tra i 4 e i 6 mesi fuori

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Operazione riuscita, il giocatore del Bologna salta una buona parte di stagione

Emil Holm - (Ipa)
Emil Holm - (Ipa)
01 ottobre 2026 | 13.47
LETTURA: 1 minuti

Emil Holm resterà fermo ai box per un periodo di 4/6 mesi: questi i tempi di recupero per l'esterno del Bologna, infortunatosi lo scorso 25 settembre in occasione della partita tra Svezia e Romania. 

Questa mattina l'ex Juventus è stato sottoposto a intervento chirurgico di sutura del tendine degli hamstring della coscia destra eseguito dal professor Lasse Lempainen in Finlandia. Dopo un breve periodo di riposo domiciliare il giocatore inizierà l’iter di riabilitazione che dovrebbe riportarlo in campo tra marzo e aprile. Al suo posto agirà Nadir Zortea, con De Silvestri come unica alternativa al momento. 

Fantacalcio.it per Adnkronos

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