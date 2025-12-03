circle x black
Cerca nel sito
 

Juve, infortunio per Gatti

sponsor

Problemi al ginocchio per il difensore

Federico Gatti (Fotogramma/Ipa)
Federico Gatti (Fotogramma/Ipa)
03 dicembre 2025 | 15.32
LETTURA: 1 minuti

La Juventus vince contro l'Udinese ed accede ai quarti di finale della Coppa Italia. Arrivano brutte notizie per Spalletti sul fronte infortuni.

In attesa di capire quali saranno gli effettivi tempi di recupero per Dusan Vlahovic, contro i friulani si è fermato Gatti. 

Il difensore è uscito dolorante e toccandosi ripetutamente all'altezza della coscia e del ginocchio. Le sue condizioni destano preoccupazione, al termine della gara anche Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Non lo so, perché lui ha male ed ha sentito uno scrocchio dentro al ginocchio. Altro non  so, lo staff medico vi saprà dire di più".

Nelle prossime ore il calciatore svolgerà esami per valutare l'entità del danno. Sicuramente salterà la prossima partita in programma domenica 7 dicembre contro il Napoli. 

Fantacalcio.it per Adnkronos

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
passione calcio gossip calcio stadio
Vedi anche
Pietrangeli, Abodi alla camera ardente: "E' giornata di dolce tristezza" - Video
News to go
Disoccupazione in calo, a ottobre -6%
Ryanair Prime, dopo 8 mesi chiude il piano sui voli scontati
Scuola, Valditara: "Mettere al centro la persona, orgoglioso dell’azione di governo"
Boldrini: "Albanese? Su La Stampa ha sbagliato, un attacco va condannato" - Video
News to go
Qualità della vita in Italia, ecco la classifica 2025 di dove si vive meglio
Papa Leone in Libano, messaggio di pace per una nazione in crisi
Il coro ProPal a Monteverde: "Palestina libera e Israele trasferito in America" - Video
Eddie Brock tra i big di Sanremo, ieri sul palco di Alfa - Video
Squadre speciali e droni a Fiumicino per un'esercitazione, simulato un attacco terroristico - Video
Montepulciano, oltre 1200 persone a evento Pd: "Qui per rafforzare leadership Schlein" - Video
Esercitazione antiterrorismo a Fiumicino, prefetto Giannini: "Test su reazione e soccorso" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza