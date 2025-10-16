circle x black
Lazio, le condizioni di Dia e Zaccagni

Le ultime da Formello verso il match contro l'Atalanta

Boulaye Dia - (IPa/Fotogramma)
Boulaye Dia - (IPa/Fotogramma)
16 ottobre 2025 | 17.01
Buone notizie da Formello per Maurizio Sarri e i fantallenatori.

In vista della sfida con l'Atalanta in programma domenica alle 18, infatti, il tecnico biancoceleste potrà contare anche su Boulaye Dia, tornato finalmente a pieno regime in gruppo.

Una buona notizia per Sarri, che dovrà fare a meno di Castellanos per un mese e mezzo circa. Il rientro di Dia, dunque, rappresenta una nota lieta per il tecnico biancoceleste il qual potrà contare sul senegalese in attacco. Filtra ottimismo anche circa le condizioni di Zaccagni, il quale potrebbe essere convocato. 

 

