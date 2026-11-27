L'attaccante uscito dolorante dalla sfida di ieri in Europa League, ce la farà per lunedì in campionato a Cagliari?

Ripartita per Milano dopo la vittoria di ieri in Europa League ad Atene, quest'oggi la squadra rossonera tornerà subito in campo a Milanello per iniziare a preparare la trasferta di campionato a Cagliari in programma lunedì sera.

Mister Amorim dovrà fare i conti con le condizioni di Gonçalo Ramos: l'attaccante portoghese è uscito all'intervallo della sfida con l'Olympiacos a causa di una forte contusione alla tibia. Se non dovesse farcela, toccherebbe a Cissé agire da falso nueve nell'attacco del Milan in quel di Cagliari dove si registreranno i rientri tra i convocati di Pavlovic e Camarda.

Resteranno fermi ai box i vari Modric, Loftus-Cheek, Pietro Terracciano e i lungodegenti Gabbia, Chukwueze e Saelemaekers. La speranza è di rivedere Modric in campo da inizio dicembre, ma verrà valutato quotidianamente dallo staff medico.

Fantacalcio.it per Adnkronos