Napoli, allarme Kvaraskhelia

Il Napoli prosegue la preparazione in vista della trasferta di Empoli in programma sabato alle 18. Non arrivano buone notizie per Calzoni, quest'oggi non si è allenato, infatti, Kvicha Kvaraskhelia per una gastroenterite.

Questo il report ufficiale del club: "Il Napoli si è allenato questa mattina all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l'Empoli in programma sabato allo Stadio Castellani per la 33esima giornata di Serie A. Piacevole sorpresa oggi al Konami Training Center per la gradita visita di Dries Mertens con il figlio Ciro.

L'ex bomber azzurro ha assistito all'allenamento e ha salutato il gruppo con grande emozione e affetto. La squadra ha iniziato la seduta svolgendo attivazione a secco. Successivamente la rosa si è divisa in due gruppi che si sono alternati, sui campi 1 e 2, in circuito di forza e lavoro tecnico tattico. Chiusura di sessione con partitina a campo ridotto. Olivera ha svolto lavoro personalizzato in campo. Kvaratskhelia non si è allenato per una gastroenterite. Terapie per Contini".

Le condizioni del numero 77 verranno valutate nei prossimi allenamenti, ma sembra quasi certo un suo recupero per la trasferta di sabato. Qualora non dovesse farcela, giocherebbe Raspadori al suo posto con Osimhen e Politano a completare il tridente.

Emergenza, invece, in difesa: sulla sinistra Olivera è ancora out, con Mario Rui squalificato potrebbe esserci Mazzocchi a completare il reparto. Ostigard prenderà il posto, invece, dello squalificato Rrahmani.

Fantacalcio.it per Adnkronos