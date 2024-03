Napoli, ansia Kvaratskhelia

Infortunio in Nazionale per l'attaccante

La Georgia ha raggiunto un traguardo storico ieri con la qualificazione a Euro 2024. Dalla gara arrivano, pero', brutte notizie per i tifosi del Napoli e per i fantallenatori.

Le condizioni di Kvaratskhelia sono un rebus: l'attaccante azzurro è uscito malconcio al 108' di Georgia-Grecia, in seguito ad un fastidio muscolare accusato nella zona dell'inguine.

La sua espressione dolorante non promette nulla di buono, soprattutto in vista della prossima di campionato tra Napoli e Atalanta. Il georgiano è a forte rischio, nonostante il balletto post qualificazione agli Europei, diventato intanto virale sui social.

Lo staff medico del Napoli è subito entrato in contatto con quello della Georgia per un primo contatto e aggiornamento sulle condizioni di Kvaratskhelia. Nella giornata di oggi, l'attaccante azzurro si sottoporrà agli esami strumentali per tracciare con certezza l'entità dell'infortunio.

La speranza del Napoli e dei fantallenatori è quella che non sia nulla di grave, ma il rischio di un problemino più serio è presente e preoccupa. Nelle prossime ore si farà chiarezza sui tempi di recupero del georgiano. Nel frattempo, Calzona incrocia le dita per Napoli-Atalanta e studia le possibile alternative. Lindstrom o Raspadori potrebbero surrogare l'assenza di Kvara sulla sinistra.

Fantacalcio.it per Adnkronos