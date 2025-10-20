circle x black
Napoli, come stanno McTominay e Hojlund? Le ultime

Conte prepara il match contro il Psv

Scott Mctominay (Fotogramma/Ipa)
20 ottobre 2025 | 13.38
LETTURA: 1 minuti

Due assenze dell'ultimo minuto, che hanno sicuramente inciso nella sconfitta del Napoli contro il Torino

Ma come stanno McTominay e Hojlund? All'orizzonte c'è la gara in Champions League contro il PSV e poi la super sfida di Serie A contro l'Inter di Cristian Chivu. L'obiettivo è chiaro: rimboccarsi subito le maniche e ritrovare la condizione migliore per affrontare le importanti sfide con il piglio giusto. 

L'allenamento di questa mattina porta buone novità per il FantaChampions e per il Fantacalcio. Sul campo del centro sportivo, infatti, si è rivisito Scott McTominaylo scozzese si è regolarmente allenato in gruppo. Nonostante i sei punti di sutura rimediati dopo un contrasto in allenamento, McTominay sembra voler partecipare a tutti i costi alle prossime gare degli azzurri.

Chi non ci sarà sicuramente è Hojlund. L'attaccante salta la trasferta di Champions League contro il PSV. Conte non vuole forzare la mano: evitare rischi è la priorità, considerato che si farà di tutto per averlo a disposizione contro l'Inter.

