circle x black
Cerca nel sito
 

Roma, allarme Cristante

sponsor

Il centrocampista salta il Como?

Bryan Cristante - (Ipa)
Bryan Cristante - (Ipa)
02 ottobre 2026 | 14.29
LETTURA: 1 minuti

Secondo weekend consecutivo di sosta, ma le squadre preparando il rientro in programma nel weekend del 9 ottobre.

Per la Roma di Gasperini manca più di una settimana alla trasferta di Como dove i giallorossi potrebbero dover fare a meno di Bryan Cristante.

Elemento inamovibile per Gasperini che nelle prime cinque giornate lo ha sempre schierato titolare sostituendolo solo col Torino, il centrocampista giallorosso rischia di saltare il match del Sinigaglia.

Il giocatore classe '95 si è messo alla spalle la lombalgia ma ora sta facendo i conti con un fastidio a carico del ginocchio destro.

Lo staff medico valuterà l'evoluzione dell'infiammazione per poi capire se Cristante sarà o meno a disposizione per Como mentre Gasperini valuta già l'ipotesi de Roon per correre ai ripari. 

Fantacalcio.it per Adnkronos

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
passione calcio gossip calcio stadio
Vedi anche
Proteste degli studenti in Francia, le immagini di un bus in fiamme a Marsiglia
Ballando con le Stelle, Noemi Bocchi: "Ho sofferto molto, da sempre raccontata come brutta persona"
Proteste degli studenti in Francia, le immagini dei licei in fiamme
Due alpinisti bloccati sul Dente Gigante in Valle d'Aosta, le immagini dei soccorsi
Calcio, Buonfiglio: "Giunta su commissariamento Figc convocata il 6 ottobre" - Video
Firenze, al via il restauro del Campanile di Giotto – Le immagini dall'alto
Roma, controlli di polizia con metal detector in una scuola a Tor Bella Monaca - Video
Regeni, Meloni: "Non credo che aiuti chiudere rapporti con l'Egitto" - Video
Rai, 'Ballando' inaugura nuovo studio dedicato a Pippo Baudo - Video
'Verity', Dakota Johnson e Josh Hartnett: "A volte i personaggi ci seguono nei sogni" - Video
Anne Hathaway al cinema con 'Verity': "Stiamo perdendo la capacità di stare al mondo"
Golf car, blitz dei carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro: il video dei controlli a Roma


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza