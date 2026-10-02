Roma, allarme Cristante

Secondo weekend consecutivo di sosta, ma le squadre preparando il rientro in programma nel weekend del 9 ottobre.

Per la Roma di Gasperini manca più di una settimana alla trasferta di Como dove i giallorossi potrebbero dover fare a meno di Bryan Cristante.

Elemento inamovibile per Gasperini che nelle prime cinque giornate lo ha sempre schierato titolare sostituendolo solo col Torino, il centrocampista giallorosso rischia di saltare il match del Sinigaglia.

Il giocatore classe '95 si è messo alla spalle la lombalgia ma ora sta facendo i conti con un fastidio a carico del ginocchio destro.

Lo staff medico valuterà l'evoluzione dell'infiammazione per poi capire se Cristante sarà o meno a disposizione per Como mentre Gasperini valuta già l'ipotesi de Roon per correre ai ripari.

Fantacalcio.it per Adnkronos