Roma: Dovbyk si opera

Il centravanti ucraino fermo ai box, i tempi di recupero
Ci sarà ancora da attendere per rivedere in campo Artem Dovbyk, i cui tempi di recupero rischiano di diventare più lunghi del previsto.
L'attaccante ucraino della Roma nelle prossime ore verrà sottoposto a un intervento chirurgico per la lesione miotendinea alla coscia sinistra. Il centravanti ex Girona resterà fermo ai box per circa tre mesi, magari bruciando qualche tappa e provando a rientrare da fine marzo. Per Dovbyk a oggi tre gol e un assist in dodici partite giocate in questo campionato.
Fantacalcio.it per Adnkronos