Serie A, gli squalificati della 28a giornata

Venerdì sera alle ore 20:45 al via la 28esima giornata di Serie A con l'anticipo tra Napoli e Torino, turno che poi terminerà lunedì sera con il posticipo tra Lazio e Sassuolo.

Sono sei i calciatori che non prenderanno parte a questo turno di campionato causa squalifica: si tratta di Freuler (Bologna), Terracciano (Cremonese), Parisi (Fiorentina), Valenti (Parma), Wesley (Roma) e Pinamonti (Sassuolo).

Chi scenderà in campo in sostituzione degli squalificati? Nella Roma spazio a Rensch sulla corsia mancina, nel Sassuolo da prima punta agirà Nzola. Assenza pesante nel Bologna, in cabina di regia si sistemerà Moro mentre nel Parma al rilancio Circati in difesa. Infine nella difesa della Cremonese occasione per Folino, sulla corsia mancina della Viola invece potrebbe rivedersi Gosens.

Fantacalcio.it per Adnkronos