circle x black
Cerca nel sito
 

Serie A, gli squalificati della 28a giornata

sponsor

Ecco chi salta il prossimo turno di campionato

Serie A, gli squalificati della 28a giornata
03 marzo 2026 | 15.10
LETTURA: 1 minuti

Venerdì sera alle ore 20:45 al via la 28esima giornata di Serie A con l'anticipo tra Napoli e Torino, turno che poi terminerà lunedì sera con il posticipo tra Lazio e Sassuolo.

Sono sei i calciatori che non prenderanno parte a questo turno di campionato causa squalifica: si tratta di Freuler (Bologna), Terracciano (Cremonese), Parisi (Fiorentina), Valenti (Parma), Wesley (Roma) e Pinamonti (Sassuolo). 

 

Chi scenderà in campo in sostituzione degli squalificati? Nella Roma spazio a Rensch sulla corsia mancina, nel Sassuolo da prima punta agirà Nzola. Assenza pesante nel Bologna, in cabina di regia si sistemerà Moro mentre nel Parma al rilancio Circati in difesa. Infine nella difesa della Cremonese occasione per Folino, sulla corsia mancina della Viola invece potrebbe rivedersi Gosens.  

 

Fantacalcio.it per Adnkronos

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
passione calcio gossip calcio stadio
Vedi anche
Morte David Rossi, Vinci: "Esclusa ipotesi killer, forse intento non era uccidere ma minacciare" - Video
News to go
Vigilanza rafforzata in Italia, 28mila gli obiettivi sensibili
"Wow, c'è un missile in cielo", il video surreale dall'aereo
Iran, caccia precipita vicino base Usa in Kuwait: il video dello schianto
Iran, presidio sotto consolato Usa Milano: contestata manifestante pro Pal - Video
News to go
Il ministero della Cultura lancia 'Felicità', la campagna per l'app Musei Italiani
Arabia Saudita, Iran colpisce raffineria con droni - Video
Dubai, il drone iraniano entra in casa e non esplode - Video
Iran, hacker 'bucano' tv: in onda Trump e Netanyahu - Video
News to go
Nuove regole per chi viaggia nel Regno Unito
Sanremo, Sal Da Vinci: "Felice per De Martino, Napoli finalmente nel posto che merita" - Video
Brano inedito di Mina chiude la sfilata di Giorgio Armani - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza