Serie A, gli squalificati della 34a giornata

Ecco chi salterà il prossimo turno di campionato
Venerdì sera alle ore 20:45 al via la 34esima giornata di Serie A con l'anticipo tra Napoli e Cremonese, turno che poi terminerà lunedì sera con il posticipo tra Lazio e Udinese allo Stadio Olimpico di Roma.
Sono quattro i calciatori che non prenderanno parte al prossimo turno di campionato causa squalifica: Berardi (Sassuolo), Karlstrom (Udinese), Pongracic (Fiorentina) e Tiago Gabriel (Lecce).
Chi scenderà in campo in sostituzione degli squalificati? Nel Sassuolo mister Grosso rinnoverà la fiducia a Volpato come ala nel tridente, mentre mister Runjaic potrebbe affidare le chiavi della regia friulana a Zarraga. Nella Viola al rilancio Comuzzo in difesa, in casa Lecce infine occasione per Ndaba dall'inizio al centro della retroguardia.
Fantacalcio.it per Adnkronos