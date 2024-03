Zirkzee torna in gruppo

Buone notizie per il Bologna e i fantallenatori: questa mattina, infatti, Zirkzee è tornato ad allenarsi in gruppo. L'attaccante olandese ha smaltito i problemi fisici e sarà dunque regolarmente a disposizione per il match di Pasquetta contro la Salernitana. L'ex Parma potrebbe partire titolare, con Odgaard pronto eventualmente a sostituirlo dall'inizio o a gara in corso.

Sulle corsie laterali spazio a Orsolini e Ndoye, pronto a far staffetta con Saelemaekers. In mediana Freuler coprirà le spalle a Ferguson e Fabbian. In difesa Calafiori e Lucumì si contendono una maglia per fare reparto con Kristiansen, Beukema e Posch davanti a Skorupski.

Fantacalcio.it per Adnkronos