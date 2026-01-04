circle x black
Cerca nel sito
 

Fiorentina-Cremonese 1-0, decide Kean allo scadere. Scatto salvezza dei viola

L'attaccante trova il gol da tre punti in pieno recupero

Moise Kean - Fotogramma/IPA
Moise Kean - Fotogramma/IPA
04 gennaio 2026 | 19.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Seconda vittoria di fila in casa in Serie A per la Fiorentina che batte 1-0 la Cremonese al 'Franchi' e conquista tre punti fondamentali nella corsa salvezza. A decidere il match il gol al 92' di Kean, entrato da pochi minuti. In classifica i gigliati lasciano l'ultimo posto in solitudine agganciando in 18esima posizione a quota 12 Pisa e Verona. I grigiorossi restano fermi al 12° posto con 21 punti.

I viola partono con maggiore determinazione e nel primo tempo tengono a lungo il controllo del gioco, rendendosi pericolosi già al 13’ con una traversa colpita di testa da Parisi. La squadra di casa costruisce diverse occasioni, ma manca di precisione negli ultimi metri. Nella ripresa la Cremonese alza il baricentro e riesce a rendere la gara più equilibrata, affidandosi anche alle ripartenze, che creano qualche difficoltà alla retroguardia viola. La Fiorentina, però, aumenta la pressione nel finale e trova il gol decisivo in pieno recupero: al 92’ Kean, entrato da sette minuti, ribadisce in rete da distanza ravvicinata dopo una respinta corta di Audero. I viola respirano e risalgono.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Fiorentina Kean Fiorentina Cremonese Serie A
Vedi anche
News to go
Natale, 1 italiano su 2 pensa di riciclare i regali
Rocca da Papa Leone, l'incontro in Vaticano - Video
Crans-Montana, la videonews del nostro inviato
Venezuela, attacco a Fuerte Tiuna: colpito il 'cuore militare' - Video
Attacco al Venezuela, aeroporto colpito e raffica di esplosioni - Video
Venezuela, attacco a Caracas: elicotteri in azione e esplosioni - Video
Crans-Montana, la videonews del nostro inviato
News to go
Boom dell'e-commerce in Italia, ma i negozi non scompaiono
Crans-Montana, Tajani sul luogo della tragedia depone corona di fiori - Video
Incendio a Crans-Montana, Bertolaso: "Entro stasera 7 giovani italiani feriti a Milano" - Video
News to go
Buoni propositi di inizio anno, quali sono quelli degli italiani per il 2026
Dazi, Pechino minaccia l'export dei formaggi italiani


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza