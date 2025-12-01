circle x black
Formula 1, niente Mondiale per Piastri? Il governo australiano: "La McLaren lo penalizza"

Il titolo Piloti si deciderà nell'ultima gara ad Abu Dhabi

Oscar Piastri - Fotogramma
01 dicembre 2025 | 14.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

L'Australia 'difende' Oscar Piastri. Il pilota australiano della McLaren ha conquistato il secondo posto nel Gran Premio del Qatar, vinto da Max Verstappen, ma è stato sorpassato proprio dall'olandese nella classifica Piloti, scendendo in terza posizione con una sola, decisiva, gara, ad Abu Dhabi, prima del termine del Mondiale di Formula 1. Piastri si trova infatti a 392 punti, a -4 da Verstappen e a -16 da Lando Norris, attualmente leader della classifica generale.

Nel corso del duello per il titolo andato in scena negli scorsi mesi proprio con il compagno di scuderia Norris, la McLaren è stata accusata di aver favorito proprio l'inglese a discapito dell'australiano. E ora, a scendere in pista, è addirittura il governo del Paese oceanico.

"È stata una notte frustrante per gli australiani", ha detto il senatore Matt Canavan durante una sessione dI dibattito al Senato australiano, per poi rivolgersi direttamente al ministro degli Interni, Tony Burke: "Pensa che la McLaren stia penalizzando Oscar Piastri e che questo gli costerà il titolo Mondiale?".

Una domanda che ha generato l'ilarità dell'aula, ma a cui il ministro ha risposto seriamente: "A mio parere, sì. Penso che abbiano preso qualche decisione 'rumorosa' quest'anno. E per qualcuno che ha una figlia ossessionata dalla Formula 1, penso che tornerà a casa molto arrabbiata".

