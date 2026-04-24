circle x black
Cerca nel sito
 

Friedkin e la 'nuova' Roma: Gasperini al centro del progetto, in arrivo altre scelte per la società

Dopo la svolta annunciata la scorsa settimana, fonti americane indicano all'Adnkronos i prossimi passi della proprietà

Friedkin e la 'nuova' Roma: Gasperini al centro del progetto, in arrivo altre scelte per la società
24 aprile 2026 | 20.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

L'intervento di Dan Friedkin è arrivato, la scelta attesa è stata fatta: via il senior advisor Claudio Ranieri, e molto probabilmente anche il ds Ricky Massara e lo staff medico, fiducia rinnovata all'allenatore, Gian Piero Gasperini, e a un progetto triennale che ora andrà avanti secondo le sue indicazioni, con una responsabilità piena e un'investitura che lo rende la scommessa più grande da quando la proprietà americana ha acquistato la Roma, con margini di manovra più ampi anche di quelli concessi a Josè Mourinho.

CTA

Le fonti che hanno anticipato la scorsa settimana all'Adnkronos la svolta imminente, evidenziano oggi che le ultime settimane, sicuramente non facili, hanno rafforzato la convinzione di Dan e Ryan Friedkin che sia Gasperini il profilo più adatto a portare la Roma in una dimensione diversa e che tutti i contrasti vissuti a Trigoria in questi mesi non siano stati causati solo dal carattere difficile o dalle pretese fuori luogo del tecnico.

Al contrario, la proprietà americana ha trovato conferme alle ragioni che l'hanno spinta poco meno di un anno fa a puntare sull'uomo che ha reso grande l'Atalanta, un modello di crescita sportiva cui ispirarsi: da quando è arrivato a Trigoria, non ha mai smesso di alzare le aspettative, con una direzione fissa in testa, rendere più forte la Roma.

Ora, fa notare chi è abituato a vedere lavorare Dan Friedkin negli Stati Uniti, l'obiettivo dovrà essere costruire intorno a Gasperini una società più forte, con le persone giuste al posto giusto. Andranno sostituiti Ranieri e Massara e resta la vacante la posizione di amministratore delegato. Ora, i Friedkin sono chiamati a fare altre scelte e a non sbagliarle. Perché Gasperini, come qualsiasi altro allenatore, da solo non può bastare. (Di Fabio Insenga)

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Friedkin Roma Gasperini Allenatore Proprietà
Vedi anche
L'addio di Ranieri alla Roma, sconcerto tra i tifosi a Testaccio
Lazio, ecco il nuovo sponsor: ufficiale partnership con Polymarket
Decreto sicurezza, Gianni Cuperlo cita Cetto La Qualunque alla Camera - Video
News to go
Guerra Iran, danni diretti per il vino
Alla Camera il voto sul decreto sicurezza, le opposizioni intonano 'Bella Ciao' - Video
News to go
Mattarella: "La legge del più forte genera barbarie"
Il diavolo veste Prada 2, a Milano l’anteprima con i look ‘Miranda approved’
Crolla palazzina disabitata a Napoli, si scava tra le macerie - Video
Serata da Dolce Vita al ristorante di Max Giusti: Sal Da Vinci, Britti e Zampaglione insieme con 'Per Sempre Sì' - Video
Jovanotti in Campidoglio per presentare il Jova Giro: "2mila chilometri da Roma... a Roma"
News to go
Bonus condizionatori 2026, cosa c'è da sapere
Ue, tutto pronto ad Agia Napa per la cena dei leader: le videonews dal nostro inviato


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza