Gp Abu Dhabi, Verstappen in pole davanti a Norris. La griglia di partenza

L'olandese partirà davanti a tutti per vincere ancora il Mondiale piloti, nell'ultimo Gp della stagione

Max Verstappen - Fotogramma/IPA
Max Verstappen - Fotogramma/IPA
06 dicembre 2025 | 16.20
Redazione Adnkronos
Max Verstappen si prende la pole position ad Abu Dhabi, davanti alle McLaren del leader del Mondiale Lando Norris e di Oscar Piastri. Il campione del mondo in carica partirà davanti a tutti nel Gp di domani, domenica 7 dicembre, per difendere il titolo dagli attacchi dei due piloti McLaren.

Norris guida il Mondiale a 408 punti e con un podio vincerebbe il titolo piloti. Verstappen insegue a 396, Piastri a 392.

Quarta nelle qualifiche di oggi la Mercedes di George Russell, che si piazza davanti alla Ferrari di Charles Leclerc e all'Aston Martin di Fernando Alonso. A chiudere la top ten Bortoleto, Ocon, Hadjar, Tsunoda. La Mercedes di Kimi Antonelli partirà 14esima e l'altra Rossa di Lewis Hamilton 16esima.

Gp Abu Dhabi, griglia di partenza

Ecco la griglia di partenza del Gp di abu Dhabi di domani, domenica 7 dicembre:

Prima fila

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Lando Norris (McLaren)

Seconda fila

3. Oscar Piastri (McLaren)

4. George Russell (Mercedes)

Terza fila

5. Charles Leclerc (Ferrari)

6. Fernando Alonso (Aston Martin)

Quarta fila

7. Gabriel Bortoleto (Alfa Sauber)

8. Esteban Ocon (Haas)

Quinta fila

9. Isack Hadjar (Racing Bulls)

10. Yuki Tsunoda (Red Bull)

Sesta fila

11. Oliver Bearman (Haas)

12. Carlos Sainz (Williams)

Settima fila

13. Liam Lawson (Racing Bulls)

14. Kimi Antonelli (Mercedes)

Ottava fila

15. Lance Stroll (Aston Martin)

16. Lewis Hamilton (Ferrari)

Nona fila

17. Alexander Albon (Williams)

18. Nico Hulkenberg (Alfa Sauber)

Decima fila

19. Pierre Gasly (Alpine)

20. Franco Colapinto (Alpine)

