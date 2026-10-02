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Gp Malesia, Leclerc domina seconde libere. In difficoltà Antonelli e Russell

Il monegasco chiude davanti a tutti la prima giornata in pista. Solo ottavo il leader del Mondiale

Charles Leclerc - IPA
Charles Leclerc - IPA
02 ottobre 2026 | 14.41
Michele Antonelli
LETTURA: 1 minuti

È Charles Leclerc a dettare il ritmo nella seconda sessione di prove libere del Gp di Malesia oggi, venerdì 2 ottobre. Il monegasco si piazza davanti a tutti con la Ferrari al termine di un’ora di lavoro (ancora condizionata da una pista in evoluzione e dalla ricerca del giusto compromesso dei piloti e delle scuderie sui set-up). Alle spalle della Rossa, ecco Hadjar con la Red Bull e Norris con McLaren.

Quarta posizione per Verstappen, seguito da Hamilton. Più indietro le Mercedes di Russell e del leader del Mondiale Antonelli, settimo e ottavo con qualche difficoltà. Sessione chiusa prima del tempo per Bortoleto, con la sua Audi ferma in pista nel finale. La Formula 1 tornerà in pista domani, sabato 3 ottobre, alle 6:30. Spazio all'ultima sessione di libere, poi toccherà alle qualifiche.

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Gp Malesia Formula 1 F1 Ferrari Leclerc Antonelli
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