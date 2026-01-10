circle x black
Cerca nel sito
 

Guendouzi, esordio da favola con il Fenerbahce e super gol contro il Galatasaray - Video

Il centrocampista francese ha lasciato la Lazio pochi giorni fa e ha cominciato al meglio la nuova avventura in Turchia

Guendouzi - Fotogramma/IPA
Guendouzi - Fotogramma/IPA
10 gennaio 2026 | 18.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Matteo Guendouzi inizia benissimo la sua nuova avventura con il Fenerbahce. Il centrocampista francese, ceduto pochi giorni fa dalla Lazio al club turco, ha esordito nella Supercoppa di Turchia trovando subito il suo primo gol con la nuova maglia. Un destro rasoterra dal limite dell'area a beffare il portiere, una giocata vista spesso in maglia biancoceleste. Con la rete realizzata al minuto 28, Guendouzi ha aperto le marcature nella finale in corso.

Il centrocampista francese ha giocato la sua ultima partita con la Lazio pochi giorni fa, contro la Fiorentina all'Olimpico. Era arrivato a Roma nell'agosto 2023.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Guendouzi Matteo Guendouzi Guendouzi Lazio Guendouzi Fenerbahce
Vedi anche
News to go
Bulgaria nell'euro
Giuseppe Di Matteo, 30 anni fa assassinato dalla mafia. Il ricordo - Video
Decine di trattori invadono Milano, la protesta contro l'accordo Ue-Mercosur - Video
Brescia, investe due persone e scappa - Video
Referendum giustizia, Marattin: "Data non mi appassiona, importante buona campagna" - Video
Acca Larenzia, l'aggressione ai quattro attivisti di Gioventù Nazionale - Video
Violenza su donne, Maiorino: "Disagio maschile non va nascosto, violenza non è destino"
Riccardo morto a Crans-Montana, il maestro di nuoto: "Ragazzo sensibile, è sciagura immane" - Video
News to go
Lotteria Italia e biglietti vincenti, Lazio domina nei premi
Iran, continuano le proteste: manifestanti in strada dopo vittime e arresti - Video
Crans-Montana, per i pazienti del Niguarda "la prognosi rimane riservata"
Incendio Crans-Montana, medico Niguarda: "Su decorso feriti si naviga a vista"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza