Il centrocampista francese ha lasciato la Lazio pochi giorni fa e ha cominciato al meglio la nuova avventura in Turchia
Matteo Guendouzi inizia benissimo la sua nuova avventura con il Fenerbahce. Il centrocampista francese, ceduto pochi giorni fa dalla Lazio al club turco, ha esordito nella Supercoppa di Turchia trovando subito il suo primo gol con la nuova maglia. Un destro rasoterra dal limite dell'area a beffare il portiere, una giocata vista spesso in maglia biancoceleste. Con la rete realizzata al minuto 28, Guendouzi ha aperto le marcature nella finale in corso.
Guendouzi si presenta così davanti ai suoi nuovi tifosi: gol in finale di Supercoppa contro il Galatasaray!— Matteo Di Gangi (@MatteoDG93) January 10, 2026
pic.twitter.com/HNXEP5LPS7
Il centrocampista francese ha giocato la sua ultima partita con la Lazio pochi giorni fa, contro la Fiorentina all'Olimpico. Era arrivato a Roma nell'agosto 2023.