Inter-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Big match nell'undicesima giornata di Serie A

L'Inter - Afp
09 novembre 2025 | 10.36
Redazione Adnkronos
Big match in Serie A. Oggi, domenica 9 novembre, l'Inter ospita la Lazio a San Siro - in diretta tv e streaming - nell'undicesima giornata di campionato. I nerazzurri di Chivu sono reduci dalla vittoria di misura per 2-1 contro il Kairat Almaty in Champions League, mentre nell'ultimo turno di Serie A hanno superato con lo stesso risultato l'Hellas al Bentegodi di Verona. I biancocelesti di Sarri invece hanno vinto contro il Cagliari per 2-0 all'Olimpico.

Inter-Lazio, orario e probabili formazioni

La sfida tra Inter e Lazio è in programma oggi, domenica 9 novembre, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro, Bonny. All. Chivu

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Provstgaard, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Sarri

Inter-Lazio, dove vederla in tv

Inter-Lazio sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn, visibile tramite smart tv. Il derby sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma web e sull'app di Dazn.

