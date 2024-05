Lorenzo Musetti si è ritirato dagli Internazionali d'Italia in corso a Roma, al Foro Italico. L'azzurro era impegnato contro il francese Terence Atmane nel secondo turno del torneo. Musetti ha accusato problemi di salute e ha lasciato il campo sullo score di 5-7, 0-1. "Non ho abbastanza energie ma ci ho provato", si è giustificato Musetti. L'Italia perde così il terzo big per forfait, dopo i ritiri di Jannik Sinner e Matteo Berrettini, fuori dai giochi prima dell'inizio del torneo.