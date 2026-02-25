circle x black
Cerca nel sito
 

Juve-Galatasaray, assurda espulsione per Kelly e proteste bianconere. Cos'è successo in Champions

La squadra di Spalletti è rimasta in inferiorità dopo la contestata decisione dell'arbitro Pinheiro

Kelly - Fotogramma/IPA
Kelly - Fotogramma/IPA
25 febbraio 2026 | 22.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Si mette in salita la strada verso gli ottavi di Champions League per la Juventus, contro il Galatasaray. Dopo il ko per 5-2 all'andata, i bianconeri sono in vantaggio 1-0 allo Stadium, ma all'inizio della ripresa la squadra di Spalletti è rimasta in dieci per l'espulsione di Kelly. Il difensore ha rimediato il secondo giallo della sua gara dopo uno scontro in mezzo al campo con Yilmaz, tra le proteste dei padroni di casa.

Dopo qualche secondo, l'arbitro Pinheiro ha deciso di rivedere l'episodio al Var, estraendo il rosso diretto al termine del check . Un provvedimento apparso esagerato per l'entità moderata del contatto (un pestone, involontario), accolto dai fischi copiosi dello Stadium. Kelly ha protestato in maniera vigorosa per l'assurda espulsione, prima di essere accompagnato dallo staff fuori dal campo.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Juventus Galatasaray Juve Galatasaray Kelly Champions espulsione Kelly
Vedi anche
Sanremo, Chiello chiude caso Morgan: "Ho deciso io, non c'era alchimia" - Video
Sanremo, Arisa: "Da sola sto da Dio, non riesco a fare l’amore con chi non amo" - Video
News to go
Bonus donne rinnovato per il 2026, come funziona
Sanremo 2026, buona la prima - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Auto, scatta l'alcolock: cosa c'è da sapere
Palazzina crollata in provincia di Verona, i feriti estratti dalle macerie - Video
Sanremo, flash mob dei giornalisti. Costante (Fnsi): "Da 10 anni senza rinnovo del contratto" - Video
Sanremo, Angelica Bove intona 'Hallelujah' in sala stampa - Video
Architetto Casamonti: "Il rischio è che senza interventi lo stadio Flaminio crolli come il Ponte Morandi"
Sanremo 2026, Paradiso: "La canzone è una lettera, Eurovision? Non mi interessa"
Ciccioriccio: "Stiamo ultimando l'aggiornamento dei dati per asseverare il piano economico-finanziario dello stadio della Lazio"
Can Yaman: "Fermo in Turchia? Nessun caso, solo controllo di routine" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza