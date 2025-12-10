circle x black
Champions, oggi Juventus-Pafos: orario, probabili formazioni e dove vederla

I bianconeri ospitano la squadra cipriota nella sesta giornata della fase campionato

Yildiz - Fotogramma/IPA
10 dicembre 2025 | 08.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Juve torna in campo in Champions League. Oggi, mercoledì 10 dicembre, i bianconeri affrontano il Pafos nella sesta giornata della fase campionato. I bianconeri hanno vinto l'ultima sfida di campionato contro il Bodo Glimt e contro la squadra cipriota dovranno agguantare tre punti fondamentali per la qualificazione ai playoff. Ecco orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming.

Juve-Pafos, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Juve-Pafos, in campo stasera alle 21:

Juventus (3-4-2-1) Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Miretti, Cambiaso; Zhegrova, Yildiz; David. All. Spalletti

Pafos (3-4-1-2) Michail; Luckassen, David Luiz, Goldar; Bruno, Šunjić, Pepe, Dragomir; Oršić; Quina, Anderson Silva. All. Carcedo

Juve-Pafos, dove vederla

Juventus-Pafos sarà visibile in diretta tv su Sky ai canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport 252. Partita disponibile anche in streaming su Sky Go e Now.

