circle x black
Cerca nel sito
 

Lazio-Napoli, caos finale con tre espulsi e Conte in campo. Cos'è successo

Ultimi minuti di gara caratterizzati dal nervosismo all'Olimpico

La rissa nel finale di Lazio-Napoli - Fotogramma/IPA
La rissa nel finale di Lazio-Napoli - Fotogramma/IPA
04 gennaio 2026 | 14.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Succede di tutto nel finale di Lazio-Napoli, partita vinta 2-0 dalla squadra di Conte oggi domenica 4 gennaio. Sono tre gli espulsi negli ultimi minuti della gara. Il primo è Noslin, molto ingenuo all'81' nel commettere (da ammonito) un fallo evitabile su Buongiorno. Massa estrae il secondo giallo e la Lazio resta in dieci, nel nervosismo generale. Pochi minuti dopo, al minuto 87, uno scontro di gioco tra Marusic e Mazzocchi accende di nuovo gli animi. I due si spintonano reciprocamente, poi vengono alle mani sulla linea del fallo laterale, vicino alla panchina azzurra, e addirittura Antonio Conte entra in campo per cercare di separarli. Serve a poco: Massa, che si stava dirigendo verso di loro per ammonirli, non fa sconti ed estrae il doppio rosso. Biancocelesti in nove, azzurri in dieci.

Poi il gioco riprende e la Lazio sfiora il gol con il colpo di testa di Guendouzi, che centra la traversa. Finisce 2-0: Conte vola, al momento, al secondo posto (in attesa dell'Inter, impegnata in serata contro il Bologna).

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Lazio Napoli espulsi Lazio Napoli Lazio Napoli cosa è successo Lazio Napoli tre rossi
Vedi anche
News to go
Natale, 1 italiano su 2 pensa di riciclare i regali
Rocca da Papa Leone, l'incontro in Vaticano - Video
Crans-Montana, la videonews del nostro inviato
Venezuela, attacco a Fuerte Tiuna: colpito il 'cuore militare' - Video
Attacco al Venezuela, aeroporto colpito e raffica di esplosioni - Video
Venezuela, attacco a Caracas: elicotteri in azione e esplosioni - Video
Crans-Montana, la videonews del nostro inviato
News to go
Boom dell'e-commerce in Italia, ma i negozi non scompaiono
Crans-Montana, Tajani sul luogo della tragedia depone corona di fiori - Video
Incendio a Crans-Montana, Bertolaso: "Entro stasera 7 giovani italiani feriti a Milano" - Video
News to go
Buoni propositi di inizio anno, quali sono quelli degli italiani per il 2026
Dazi, Pechino minaccia l'export dei formaggi italiani


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza