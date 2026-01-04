circle x black
Serie A, oggi Lazio-Napoli - La partita in diretta

I biancocelesti ospitano la squadra di Conte all'Olimpico

Hojlund - Fotogramma/PA
Hojlund - Fotogramma/PA
04 gennaio 2026 | 11.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Big match in Serie A oggi, domenica 4 gennaio. All'Olimpico, la Lazio ospita il Napoli nel lunch match della 18esima giornata di campionato. I biancocelesti di Sarri sono reduci dal pareggio contro l'Udinese, partita terminata 1-1, mentre gli azzurri di Conte, dopo il trionfo in Supercoppa, hanno battuto la Cremonese per 2-0 grazie alla doppietta di Hojlund. Si gioca alle 12:30.

Dove vedere Lazio-Napoli? La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sull'app di Dazn.

Nella prossima giornata di campionato, il Napoli ospiterà il Verona il 7 gennaio alle 12:30. In serata, alle 20:45, la Lazio affronterà la Fiorentina all'Olimpico.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Lazio Lazio Napoli Lazio Napoli oggi diretta Lazio Napoli Serie A Lazio Napoli live
