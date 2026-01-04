Big match in Serie A. Oggi, domenica 4 gennaio, la Lazio ospita il Napoli - in diretta tv e streaming - nel lunch match dell'Olimpico, valido per la 18esima giornata di campionato. I biancocelesti di Sarri sono reduci dal pareggio, con polemiche, contro l'Udinese, partita terminata 1-1, mentre gli azzurri di Conte, dopo il trionfo in Supercoppa, hanno battuto la Cremonese per 2-0 grazie alla doppietta di Hojlund.

Lazio-Napoli, orario e probabili formazioni

La sfida tra Lazio e Napoli è in programma oggi, domenica 4 gennaio, alle ore 12.30. Ecco le probabili formazioni:

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. All. Sarri

Napoli (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, Mctominay Spinazzola; Neres, Hojlund, Elmas. All. Conte

Lazio-Napoli, dove vederla in tv

Lazio-Napoli sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sull'app e sulla piattaforma di Dazn.