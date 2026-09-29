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Manchester City, giornalista contro il dg Soriano: "Vuole scusarsi con i tifosi di calcio?" - Video

La Premier ha confermato che il club è ritenuto responsabile di quasi tutte le cento violazioni di natura economico-finanziaria che sarebbero avvenute tra il 2009 e il 2018

Ferran Soriano - Ipa/Fotogramma
Ferran Soriano - Ipa/Fotogramma
29 settembre 2026 | 19.58
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Bufera sul Manchester City. Oggi, martedì 29 settembre, la Premier League ha confermato ufficialmente che il club inglese è stato ritenuto responsabile della quasi totalità delle oltre cento contestazioni mosse per irregolarità di natura economico-finanziaria, commesse tra il 2009 e il 2018. I Citizens hanno rigettato le accuse e annunciato che faranno ricorso, ma questo non è bastato ad allontanare le ombre.

A margine di un evento un giornalista di SkySport ha intercettato il direttore generale del Manchester City Ferran Soriano, chiedendogli conto delle accuse: "La Premier League ha confermato che avete barato per quasi un decennio, vuole scusarsi con i tifosi di calcio?", secca la risposta: "Non ho niente da dire, grazie".

Il giornalista ha però continuato a incalzare: "Siete sicuri di poter vincere in appello? La Premier League parla di contratti 'farlocchi', è un club 'farlocco' questo? Quando avete barato per un decennio, non sente un obbligo a rispondere?", domande che però non hanno trovato risposta oltre a: "Ho detto che non ho niente da dire, grazie".

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