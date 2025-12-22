circle x black
Morto Gianni Melidoni, il decano dei cronisti sportivi: aveva 90 anni

Assunto a 20 anni al Messaggero di Roma, di cui fu per alcuni anni anche vicedirettore, aveva seguito ben 11 Olimpiadi ma la sua passione era il calcio

Gianni Melidoni - (Ipa)
22 dicembre 2025 | 13.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Morto a 90 anni Gianni Melidoni, decano dei giornalisti sportivi. Assunto a 20 anni al Messaggero di Roma, di cui fu per alcuni anni anche vicedirettore, aveva seguito ben 11 Olimpiadi ma la sua passione era il calcio, a cominciare dal racconto dello scudetto della Lazio di Maestrelli nel 1974 e della Roma di Liedholm nel 1983. Fu anche uno dei volti del successo del Processo di Aldo Biscardi, dove portò la sua verve polemica a difesa delle squadre della Capitale.

Tag
Giornalismo sportivo Calcio Olimpiadi Gianni Melidoni gianni melidoni messaggero gianni melidoni giornalista
