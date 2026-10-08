MotoGP, Bezzecchi a Mandalika è il pilota da battere

Marc Márquez e Martín, su Sisal.it, sono i primi avversari

Un lungo rush finale: il Motomondiale 2026, da qui a fine novembre, avrà solo due weekend di pausa per determinare chi sarà il nuovo campione del Mondo di MotoGP. La prossima tappa è Mandalika dove è in programma il Gran Premio d’Indonesia, sestultima tappa iridata della stagione. Gli esperti Sisal ritengono Marco Bezzecchi il favorito per salire sul gradino più alto del podio: il pilota dell’Aprilia, il quale non vince dal Mugello, è dato vincente a 2,50. Bez, oltre a tornare al successo, punta a cancellare lo scorso anno: sul tracciato indonesiano, infatti, l’italiano, dopo aver dominato qualifiche e Sprint, uscì subito per un incidente al via con Marc Márquez.

Proprio il Cabroncito è il primo rivale di Bezzecchi sebbene, proprio Mandalika, sia uno dei pochi tracciati dove il nove volte iridato non ha mai vinto. Il leader della Ducati ufficiale, trionfo a 3,50, dopo un inizio di stagione molto complesso, dal Gran Premio di Ungheria in poi ha cambiato completamente passo: sei vittorie, su nove tappe, comprese due doppiette, tra Sprint e Gara Lunga. Una rimonta pazzesca che lo ha portato a soli due punti dal leader iridato Jorge Martín.

Martinator, sul gradino più alto del podio a 4,00, sta provando a imitare il connazionale Joan Mir che, nel 2020, divenne Campione del Mondo vincendo una sola gara. L’alfiere dell’Aprilia sta facendo della regolarità una costante ma se vuole respingere l’assalto di Marc Márquez deve, per forza di cose, iniziare a centrare quale successo.

Pedro Acosta, KTM, offerto a 6,00 e Fermín Aldeguer, vincitore su questo tracciato nel 2025 con la Ducati del Team Gresini, a 7,50, sono pronti a sorprendere.