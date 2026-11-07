Marc Marquez vince la Sprint del Gp del Qatar, aiutato anche dalla caduta di Marco Bezzecchi, procurata proprio dal pilota spagnolo che però non è stato sanzionato dai commissari di gara. Nel primo giro era caduto anche Pecco Bagnaia, centrato da Aldeguer, con la susseguente bandiera rossa e la sospensione della gara che è poi ripresa dopo che Bagnaia è stato portato via, cosciente, in barella al centro medico.

Marquez nella nuova partenza riprende subito la testa della gara e al quarto giro in curva tocca Bezzecchi che era all'interno e lo fa scivolare via, involandosi poi verso la vittoria. Grande gara di Jorge Martin con l'Aprilia che tiene fino alla fine, nonostante i dolori per la frattura al braccio destro, e chiude sul podio al terzo posto, beffato da un ottimo Fabio Di Giannantonio nel finale che si prende la seconda posizione.

Marc Marquez con questo successo si avvicina sempre di più al suo decimo titolo Mondiale, l'ottavo nella classe regina. Domani Marquez nella gara lunga avrà l'opportunità aritmetica di potersi laureare campione del modo.