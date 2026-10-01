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MotoGP, Marc Márquez vuole ripartire da Motegi, Martín lo insegue

Il pilota dell’Aprilia, vincente a 4,50 su Sisal.it, sogna l’allungo mondiale

Marc Márquez - (Ipa)
Marc Márquez - (Ipa)
01 ottobre 2026 | 12.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Motomondiale 2026 non conosce pause e dall’Austria vola a Motegi dove, in questo fine settimana, si disputa il Gran Premio del Giappone. Marc Márquez, unico pilota ad aver vinto la gara asiatica in tutte le categorie, vuole tornare sul gradino più alto del podio dopo il quinto posto al Red Bull Ring. Gli esperti Sisal vedono il campione del mondo in carica come grande favorito per il successo a 2,50. Il Cabroncito, dall’Ungheria in poi, non è mai rimasto a bocca asciutta per due gare consecutive.

I rivali principali, per Marc, sono sempre i due piloti dell’Aprilia, Jorge Martín e Marco Bezzecchi, in lotta con il pilota Ducati per il titolo Mondiale. Martinator, finora, ha centrato una sola vittoria in stagione, a maggio in Francia, ma come sempre ha fatto della continuità un cavallo di battaglia. L’iridato 2024, al momento, guida la classifica mondiale e, a Motegi, sogna di allungare in classifica sul connazionale. Occhio poi al Bez il quale non sale sul gradino più alto del podio dal Mugello ma, dopo un periodo buio, ha ripreso a macinare punti: il successo di uno tra Martín e Bezzecchi è offerto a 4,50.

Non va sottovalutato neanch Ai Ogura, Aprilia Trackhouse, vincitore ad Assen, e sempre più a suo agio sulla moto di Noale. Davanti al pubblico di casa, il numero 79 potrebbe mettere a segno un altro risultato di prestigio.

Leggermente indietro, nella griglia di partenza dei favoriti, Pedro Acosta, KTM, trionfatore in Austria domenica scorsa, e Álex Márquez, Ducati Team Gresini, entrambi dati vincenti a 9,00.

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MotoGP Motomondiale Gran Premio del Giappone Marc Márquez Jorge Martín Aprilia
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