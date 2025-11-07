circle x black
Musetti-Korda: orario, precedenti e dove vederla in tv

Il tennista azzurro sfida l'americano nella semifinale dell'Atp 250 di Atene

Lorenzo Musetti - Ipa/Fotogramma
07 novembre 2025 | 06.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Lorenzo Musetti continua la sua caccia alle Atp Finals. Il tennista azzurro sfida oggi, venerdì 7 novembre, lo statunitense Sebastian Korda - in diretta tv e streaming - nella semifinale del torneo 250 di Atene, che deve vincere per sorpassare Auger-Aliassime all'ottavo posto della Race e volare a Torino. Musetti è reduce dalla vittoria nei quarti di finale contro il francese Alexandre Muller, mentre all'esordio aveva superato lo svizzero Stan Wawrinka.

Musetti-Korda, orario e precedenti

La sfida tra Musetti e Korda è in programma oggi, venerdì 7 novembre, alle ore 10. I due tennisti si sono sfidati in quattro precedenti, con il parziale che è fermo sul 2-2. L'ultimo incontro risale agli ottavi dell'Atp 250 di Metz del 2022, quando Musetti si impose in due set.

Musetti-Korda, dove vederla in tv

Musetti-Korda sarà disponibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming su Sky Go, NOW TV e Tennis TV.

musetti musetti oggi musetti korda musetti atene musetti semifinale musetti orario musetti dove vederla in tv
