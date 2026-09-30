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Musetti dà forfait a Tokyo: "Ho una piccola frattura all'anulare della mano destra"

Il 24enne azzurro starà fermo qualche giorno e proverà a giocare il Masters 1000 di Shanghai al via tra una settimana

Lorenzo Musetti - Ipa/Fotogramma
Lorenzo Musetti - Ipa/Fotogramma
30 settembre 2026 | 10.16
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

Lorenzo Musetti non giocherà il torneo Atp 500 di Tokyo, al via oggi.Il 24enne toscano ha infatti subito una piccola frattura alla mano e dovrà stare a riposo per qualche giorno. Lo ha annunciato lo stesso giocatori sui suoi profili social. "Purtroppo non potrò giocare a Tokyo quest’anno a causa di una piccola frattura all’anulare della mano destra che mi sono causato durante un allenamento. Sono molto dispiaciuto, soprattutto perché non vedevo l’ora di tornare a giocare davanti ai miei tifosi giapponesi e vivere ancora una volta la splendida atmosfera di Tokyo". Musetti proverà a recuperare per il torneo Atp Masters 1000 di Shanghai, al via il 7 ottobre. "Farò tutto il possibile nei prossimi giorni per recuperare ed essere pronto a giocare a Shanghai. Grazie a tutti per il vostro supporto e per i tantissimi messaggi. Spero di vedervi molto presto", conclude il numero 25 del mondo.

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