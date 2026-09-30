Il 24enne azzurro starà fermo qualche giorno e proverà a giocare il Masters 1000 di Shanghai al via tra una settimana
Lorenzo Musetti non giocherà il torneo Atp 500 di Tokyo, al via oggi.Il 24enne toscano ha infatti subito una piccola frattura alla mano e dovrà stare a riposo per qualche giorno. Lo ha annunciato lo stesso giocatori sui suoi profili social. "Purtroppo non potrò giocare a Tokyo quest’anno a causa di una piccola frattura all’anulare della mano destra che mi sono causato durante un allenamento. Sono molto dispiaciuto, soprattutto perché non vedevo l’ora di tornare a giocare davanti ai miei tifosi giapponesi e vivere ancora una volta la splendida atmosfera di Tokyo". Musetti proverà a recuperare per il torneo Atp Masters 1000 di Shanghai, al via il 7 ottobre. "Farò tutto il possibile nei prossimi giorni per recuperare ed essere pronto a giocare a Shanghai. Grazie a tutti per il vostro supporto e per i tantissimi messaggi. Spero di vedervi molto presto", conclude il numero 25 del mondo.