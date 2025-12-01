circle x black
Cerca nel sito
 

Pietrangeli nella storia della Coppa Davis, il trionfo del 1976

Il tennista azzurro ha legato il suo nome al torneo tennistico per Nazionali

Nicola Pietrangeli - Fotogramma
Nicola Pietrangeli - Fotogramma
01 dicembre 2025 | 10.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nicola Pietrangeli è morto oggi, lunedì 7 dicembre, all'età di 92 anni. L'ex tennista azzurro, il primo italiano a vincere uno Slam trionfando per due volte al Roland Garros e l'unico, almeno finora, inserito nella Tennis Hall of Fame. Pietrangeli ha unito il suo nome alla Coppa Davis, trascinando da capitano l'Italia alla storica vittoria del 1976.

Pietrangeli e la Coppa Davis

Da tennista professionista Pietrangeli vinse 67 titoli complessivi, 44 in singolare, conquistando per due volte il Roland Garros (1959 e 1960), ma è stata la Coppa Davis, appena conquistata dall'Italia per il terzo anno consecutivo, a consacrarlo come simbolo del tennis azzurro. Con 164 incontri disputati e 120 vittorie, detiene tuttora il record mondiale per match giocati e vinti in questa storica competizione. Le sfide più memorabili rimangono quelle contro Francia, Stati Uniti e Australia, dove la sua calma e determinazione furono decisive.

Il 1976 rappresenta il culmine della sua carriera da capitano non giocatore: in Cile guidando la squadra composta da Adriano Panatta, Paolo Bertolucci, Corrado Barazzutti e Tonino Zugarelli, Pietrangeli porta per la prima volta l'Italia alla vittoria della Coppa Davis. Il gesto di consegnare il trofeo ai suoi ragazzi è emblematico: un maestro e mentore che, pur lontano dalla racchetta, resta protagonista della gloria azzurra.

Anche la vita fuori dal campo è piena di episodi curiosi: negli anni Sessanta, Pietrangeli rifiutò ingaggi professionistici milionari e continuare a difendere i colori dell'Italia in Coppa Davis, un gesto di lealtà che ancora oggi viene ricordato come esempio di dedizione e patriottismo sportivo.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
pietrangeli pietrangeli coppa davis coppa davis coppa davis 1976
Vedi anche
Il coro ProPal a Monteverde: "Palestina libera e Israele trasferito in America" - Video
Eddie Brock tra i big di Sanremo, ieri sul palco di Alfa - Video
Squadre speciali e droni a Fiumicino per un'esercitazione, simulato un attacco terroristico - Video
Montepulciano, oltre 1200 persone a evento Pd: "Qui per rafforzare leadership Schlein" - Video
Esercitazione antiterrorismo a Fiumicino, prefetto Giannini: "Test su reazione e soccorso" - Video
News to go
Mercato immobiliare in Italia, prezzi in leggera crescita: i dati - Video
Influenza in anticipo, già 2 milioni di italiani a letto
News to go
Bruxelles promuove la Manovra - Video
News to go
Passaporti, novità nei pagamenti dal primo dicembre - Video
Ue, Zingaretti: "Ci sono due maggioranze" - Video
News to go
Rifiuti, nel 2025 spesa media di 340 euro
News to go
Reato di femminicidio, la Camera vota all'unanimità: è legge


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza