Pisa-Atalanta: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Trasferta per la Dea nella 21esima giornata di Serie A

L'Atalanta - Ipa/Fotogramma
L'Atalanta - Ipa/Fotogramma
16 gennaio 2026 | 08.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna in campo l'Atalanta. Oggi, venerdì 16 gennaio, la Dea affronta il Pisa - in diretta tv e streaming - nella trasferta della 21esima giornata di Serie A. La squadra di Palladino è reduce dalla vittoria per 2-0 contro il Torino alla New Balance Arena, mentre quella di Gilardino ha pareggiato contro l'Udinese per 2-2 dell'ultimo turno di campionato.

Pisa-Atalanta, orario e probabili formazioni

La sfida tra Pisa e Atalanta è in programma oggi, venerdì 16 gennaio, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Pisa (3-4-2-1): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Marin, Aebischer, Angori; Tramoni, Moreo; Meister. All. Gilardino.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Scamacca. All. Palladino

Pisa-Atalanta, dove vederla in tv

Pisa-Atalanta sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv, ma anche su quelli SkySport. Il match sarà inoltre disponibile sull'app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web Dazn.

