Pisa-Juventus: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Trasferta per i bianconeri nella 17esima giornata di Serie A

La Juventus - Afp
27 dicembre 2025 | 08.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna in campo la Juventus. I bianconeri sfidano oggi, sabato 27 dicembre, il Pisa - in diretta tv e streaming - nella 17esima giornata di Serie A. La squadra di Spalletti è reduce dalla vittoria nel big match contro la Roma, battuta 1-0 all'Allianz Stadium, mentre quella di Gilardino ha agguantato un pareggio in extremis a Cagliari nell'ultimo turno, in un match terminato 2-2.

Pisa-Juventus, orario e probabili formazioni

La sfida tra Pisa e Juventus è in programma oggi, sabato 27 dicembre, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Pisa (3-5-2): Semper; A. Caracciolo, Canestrelli, Bonfanti; I. Tourè, Piccinini, Aebischer, Hojholt, Angori; Tramoni, Meister. All. Gilardino

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners; McKennie, K. Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz, Openda. All. Spalletti

Pisa-Juventus, dove vederla in tv

Pisa-Juventus sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv, ma anche su quelli SkySport. Il match sarà disponibile in streaming sull'app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma Dazn.

