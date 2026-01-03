circle x black
Napoli, ferito a colpi di pistola il fratello dell'allenatore del Cagliari Pisacane

L'episodio è avvenuto intorno alle 4 di questa notte nella zona dei Quartieri Spagnoli

L'allenatore del Cagliari Fabio Pisacane - Fotogramma/IPA
03 gennaio 2026 | 18.59
Redazione Adnkronos
Ferito a colpi di pistola il fratello dell'allenatore del Cagliari Fabio Pisacane, aggredito il padre. L'episodio è avvenuto intorno alle 4 di questa notte in vico Tre Re a Toledo, nella zona dei Quartieri Spagnoli a Napoli. Sul caso indagano gli agenti del commissariato di polizia Montecalvario e della Squadra Mobile della Questura partenopea. Secondo quanto apprende l'Adnkronos, il fratello 28enne è stato ricoverato all'ospedale Vecchio Pellegrini perché colpito da due proiettili alla gamba destra: non è in pericolo di vita.

Il padre 68enne, invece, è stato aggredito ma non si sono rese necessarie le cure mediche. Secondo una prima ricostruzione, i due Pisacane sarebbe stati avvicinati non lontano dal loro locale da tre persone armate e con volto coperto. Mentre in due hanno aggredito il padre, il terzo ha esploso due colpi di pistola. Sono in corso le indagini per ricostruire il movente e risalire ai responsabili.

