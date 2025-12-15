circle x black
Raffaella Fico ha perso il bimbo, il messaggio di Armando Izzo: "Dolore immenso"

La showgirl era al quinto mese di gravidanza. Il post del calciatore: "Il nostro bambino ci ha lasciati troppo presto"

Raffaella Fico e Armando Izzo
15 dicembre 2025 | 12.38
Redazione Adnkronos
Dramma per Raffaella Fico e Armando Izzo. La coppia, che aspettava un figlio da 5 mesi, ha annunciato la perdita del bimbo. "Prima che si creino false speculazioni, io e la mia compagna, Raffaella Fico, desideriamo comunicare che abbiamo avuto una grave perdita, purtroppo il nostro bambino di 5 mesi ci ha lasciati troppo presto e resterà per sempre nei nostri cuori", scrive Izzo, difensore del Monza, che appena un mese fa annunciava assieme alla showgirl Raffaella Fico la dolce attesa. "In questo momento di immenso dolore chiediamo rispetto, silenzio e sensibilità, evitando qualsiasi forma di speculazione su una perdita così delicata -scrive ancora Izzo su Instagram-. L'unica forza che ci permette di andare avanti in questo momento è il nostro amore. Grazie".

