Torino accoglie Jannik Sinner per le Nitto Atp Finals 2025. Dopo i successi a Vienna e Parigi, il numero uno del ranking Atp è arrivato nel capoluogo piemontese per il 'Torneo dei maestri' che chiuderà la stagione. A Torino, l'azzurro giocherà per difendere il titolo conquistato dodici mesi fa, ma anche per confermarsi per il secondo anno consecutivo in cima al ranking Atp.

Come raccontano diversi video che in queste ore stanno facendo il giro dei social, Sinner è arrivato a Torino con largo anticipo (il torneo inizierà domenica 9 novembre), anche perché in questi giorni non è impegnato in altri tornei e ha deciso di anticipare il suo arrivo per calarsi in pieno nel clima della città. L'accoglienza? Da fenomeno. Sono tantissimi i tifosi arrivati ad acclamarlo, per salutarlo e strappare magari qualche selfie e qualche autografo. In attesa del ritorno in campo di Jannik, Torino si scalda così.