Sinner, tutto pronto per la prima del 2026: l'arrivo a Seul per la super sfida con Alcaraz - Video

Il fuoriclasse azzurro è sbarcato in Corea del Sud per il big match di sabato con il numero uno del ranking Atp

Jannik Sinner - Fotogramma/IPA
Jannik Sinner - Fotogramma/IPA
07 gennaio 2026 | 11.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 5 minuti

Vacanze alle spalle, per Jannik Sinner è il momento di cominciare il 2026. Il fuoriclasse del tennis azzurro inizierà il nuovo anno come lo aveva terminato, con una super sfida contro il rivale Carlos Alcaraz. Stavolta non ci sarà nessun trofeo in palio (l'ultima volta i due si erano affrontati all'ultimo atto delle Atp Finals, con vittoria di Jannik a Torino), ma un grosso premio in denaro per il vincitore della Hyundai Card.

Sinner è stato accolto in aeroporto da centinaia di tifosi, tra applausi, selfie e autografi di rito. Una bella abitudine che ormai accompagna Jannik in giro per il mondo. L'azzurro giocherà il primo match del suo 2026 sabato 10 gennaio, alle 8 ora italiana. Sarà il primo assaggio della nuova stagione, in attesa del grande esordio agli Australian Open, dove il fuoriclasse azzurro dovrà difendere gli ultimi due titoli vinti.

