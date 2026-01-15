circle x black
Sinner conferma Cahill: "Darren mi dà tanta calma, mi sento al sicuro"

Le parole del tennista azzurro, ospite d'onore al sorteggio degli Australian Open

Jannik Sinner, Darren Cahill - fotogramma/ipa
Jannik Sinner, Darren Cahill - fotogramma/ipa
15 gennaio 2026 | 12.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Squadra che vince non si cambia. Jannik Sinner, ospite d'onore al sorteggio degli Australian Open, ha ufficializzato la permanenza di Darren Cahill nel suo team per almeno un'altra stagione. Il coach australiano affiancherà l'azzurro anche nel 2026, insieme all'altro allenatore Simone Vagnozzi.

"Io e Darren abbiamo avuto una bella chiacchierata alla fine dell’anno e abbiamo deciso di proseguire insieme almeno per un’altra stagione", ha esordito l'azzurro che ha sottolineato l'importanza del rapporto umano che si è creato tra i due, "Darren mi dà tanta calma e mi sento molto al sicuro con lui nell'angolo, e non solo io, ma anche il resto del team", ha concluso Sinner che esordirà al primo turno degli Australian Open 2026 contro il francese Hugo Gaston, numero 94 del ranking mondiale.

