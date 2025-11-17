circle x black
Cerca nel sito
 

Champagne e cori, festa 'senza freni' di Sinner nello spogliatoio delle Finals - Video

Il tennista azzurro si è confermato campione a Torino battendo Alcaraz in finale

Jannik Sinner - X
Jannik Sinner - X
17 novembre 2025 | 11.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Festa 'senza freni' per Jannik Sinner dopo il trionfo alle Atp Finals. Il tennista azzurro ha battuto Carlos Alcaraz in finale a Torino, trionfando in due set, e dopo la premiazione si è lasciato andare a una gioia incontenibile con il suo team. Una pioggia di champagne ha accompagnato l'ingresso in spogliatoio di Sinner, 'travolto' dalle urla dei componenti del suo staff, dagli allenatori Simone Vagnozzi e Darren Cahill al preparatore atletico Umberto Ferrara, in lacrime dopo il match point.

Salti, abbracci, e un immancabile coro: "Jannik Sinner, alé" ad accompagnare la gioia dell'azzurro, felice come raramente si è mostrato sui social. Il tutto è stato infatti pubblicato sul profilo Instagram di Sinner, numero due del mondo e controsorpassato proprio da Alcaraz grazie alla finale raggiunta dallo spagnolo a Torino.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sinner sinner atp finals festa sinner sinner alcaraz finale finals
Vedi anche
Roma, assessore sardo inciampa e sfonda vetrata di Sironi al Mimit: ecco il momento della caduta - Video
La Russa scaramantico: "Scudetto Inter? Tiè" - Video
Italia, La Russa a Gattuso: "Non si può dire 'vergogna' a uno spettatore che fischia" - Video
Sanremo, Jovanotti: "Quest'anno non ci sarò. Conduttore? Solo con Fiorello" - Video
Formula 1, Benetton: "Un rientro nel circus? Niente di concreto, ma attenti a sport" - Video
Proteste pro Gaza prima di Italia-Israele, Piantedosi: "Per Amnesty violazioni a corteo Udine? Pietoso rovesciare verità" - Video
"Scudetto alla Roma?": D'Alema non si trattiene e fa gli scongiuri - Video
Fiorello e Biggio, videoclip tutto da ridere sulle note di 'Mi fanno male i capelli'
Svelate le uniformi di Milano Cortina, il racconto di Malagò - Video
Ecco il kit che scova la droga nei drink, come si usa e cosa scopre - Video
Dall'Ucraina al Medio Oriente, si apre oggi in Canada G7 Esteri con Tajani: videonews dal nostro inviato
Dal carcere all'atelier, Manuel e la sartoria che cambia la vita - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza