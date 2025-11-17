circle x black
Cerca nel sito
 

Sinner, quando può sorpassare Alcaraz e tornare numero uno del ranking

Il tennista azzurro ha chiuso l'anno al secondo posto della classifica Atp

Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
17 novembre 2025 | 11.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Jannik Sinner, nel 2026, punta a riprendersi il primo posto nel ranking Atp, ma quando può tornare numero uno? Il tennista azzurro ha battuto Carlos Alcaraz nell'ultimo atto delle Finals, confermandosi campione a Torino e, soprattutto, difendendo i 1500 punti in palio. Un bottino fondamentale per rimanere attaccato al treno che porta alla vetta della classifica generale, nonostante il 2025 appena concluso abbia incoronato lo spagnolo come numero uno.

Per quest’anno infatti, l’azzurro deve accontentarsi del secondo posto, visto che Alcaraz è certo di chiudere il 2025 al primo posto del ranking Atp grazie alla finale conquistata alle Finals. Carlos ha al momento 12.050 punti, contro gli 11.500 di Sinner. Il distacco è quindi di 550 punti, ma le cose potrebbero cambiare nel 2026.

Sinner, quando può sorpassare Alcaraz nel ranking

Il sorpasso di Sinner su Alcaraz si potrebbe ipotizzare nelle primavera nel 2026. L'anno si aprirà infatti con gli Australian Open, primo Slam dell'anno a cui l'azzurro arriva da bicampione in carica e dovrà quindi difendere i 2000 punti in palio. Lo spagnolo invece potrebbe guadagnare qualcosa, visto che nel 2025 si è fermato ai quarti di finale, eliminato da Novak Djokovic, uscendon con 'soli' 400 punti in tasca.

La 'terra di conquista' per Sinner arriverà, in ogni caso, in primavera, tra febbraio e fine aprile. Un periodo che, nell'anno appena trascorso, è stato segnato dalla sospensione per tre mesi per il caso Clostebol. L'azzurro è stato quindi a saltare ben quattro Masters 1000: Indian Wells, Miami, Montecarlo e Madrid, rientrando poi agli Internazionali di Roma.

Mentre Sinner non avrà nulla da difendere e potrà fare incetta di punti, Alcaraz dovrà confermare, almeno, la semifinale di Indian Wells e la vittoria di Montecarlo. A Miami invece Carlos era stato eliminato al primo turno e aveva saltato Madrid per infortunio.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sinner sinner alcaraz sinner ranking sinner ranking atp sinner sorpasso alcaraz
Vedi anche
Roma, assessore sardo inciampa e sfonda vetrata di Sironi al Mimit: ecco il momento della caduta - Video
La Russa scaramantico: "Scudetto Inter? Tiè" - Video
Italia, La Russa a Gattuso: "Non si può dire 'vergogna' a uno spettatore che fischia" - Video
Sanremo, Jovanotti: "Quest'anno non ci sarò. Conduttore? Solo con Fiorello" - Video
Formula 1, Benetton: "Un rientro nel circus? Niente di concreto, ma attenti a sport" - Video
Proteste pro Gaza prima di Italia-Israele, Piantedosi: "Per Amnesty violazioni a corteo Udine? Pietoso rovesciare verità" - Video
"Scudetto alla Roma?": D'Alema non si trattiene e fa gli scongiuri - Video
Fiorello e Biggio, videoclip tutto da ridere sulle note di 'Mi fanno male i capelli'
Svelate le uniformi di Milano Cortina, il racconto di Malagò - Video
Ecco il kit che scova la droga nei drink, come si usa e cosa scopre - Video
Dall'Ucraina al Medio Oriente, si apre oggi in Canada G7 Esteri con Tajani: videonews dal nostro inviato
Dal carcere all'atelier, Manuel e la sartoria che cambia la vita - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza