Sinner in campo per la opening week degli Australian Open: ecco quando debutterà Jannik

Ufficiali avversario e data del primo impegno dell'azzurro

Sinner - Fotogramma/IPA
05 dicembre 2025 | 12.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner si prepara al rientro in campo nel 2026. Il fuoriclasse azzurro sarà uno dei protagonisti più attesi agli Australian Open, primo slam della stagione. In Australia Jannik dovrà difendere il titolo vinto negli ultimi due anni, ma prenderà parte anche alle esibizioni della opening week, la settimana che precederà l'inizio del torneo. Oltre a lui, in quei giorni saranno impegnati a Melbourne i migliori tennisti al mondo, tra cui Carlos Alcaraz, Alexander Zverev e l'altro azzurro Lorenzo Musetti. Ecco i match previsti dal 13 al 16 gennaio.

Sinner e Musetti alla Opening Week Australian Open

Ecco il calendario della opening week degli Australian Open:

Martedì 13 gennaio (orari italiani)

Ore 7 Zverev vs Musetti alla Rod Laver di Melbourne

Mercoledì 14 gennaio (orari italiani) – AO 1 Point Slam

Ore 9.30 Alcaraz vs Kyrgios alla Rod Laver di Melbourne

Giovedì 15 gennaio (orari italiani)

Ore 7 Alcaraz vs de Minaur alla Rod Laver di Melbourne

Venerdì 16 gennaio (orari italiani)

Ore 7.30 Sinner vs Auger-Aliassime alla Rod Laver di Melbourne

