L'operazione al ginocchio di Jannik Sinner "è riuscita e ora l'attenzione si sposta su un percorso di riabilitazione attentamente pianificato e personalizzato", con l'obiettivo di "garantire un recupero sicuro e un ritorno ai massimi livelli del tennis professionistico". Così ha scritto su Instragram Lasse Lempainen, il chirurgo finlandese 'salva-campioni' intervenuto il 24 novembre a Turku sul ginocchio destro del campione italiano. Ora Sinner è tornato in Alto Adige, in attesa di cominciare il cammino che lo riporterà in campo. Che tipo di lavoro lo aspetta? Che tempi avrà? Lo analizza tappa per tappa Andrea Bernetti, ordinario di Medicina fisica e riabilitativa all'università del Salento e segretario generale della Simfer - Società italiana di medicina fisica e riabilitativa, che prospetta per il numero 2 del ranking Atp un ritorno progressivo all'attività sportiva nel giro di 12 settimane: circa 3 mesi.

"Il rientro di Jannik Sinner in Italia dopo l'intervento chirurgico al ginocchio destro eseguito in Finlandia dal professor Lasse Lempainen apre ufficialmente una fase molto delicata, quella del recupero post-operatorio", spiega lo specialista all'Adnkronos Salute. "Come comunicato dallo stesso chirurgo, l'operazione è andata bene e l'attenzione si sposta ora su un programma riabilitativo pianificato nel dettaglio e costruito su misura. La scelta di trascorrere a casa i primissimi giorni di riposo prima di avviare il lavoro attivo è del tutto coerente con i tempi biologici dei tessuti: subito dopo la chirurgia, infatti, la priorità assoluta è proteggere la sede operata, controllare il gonfiore e il dolore e permettere l'iniziale cicatrizzazione senza sollecitazioni premature", sottolinea Bernetti. L'esperto vuole ricordare innanzitutto "un aspetto clinico e gestionale spesso trascurato, richiamato in questi giorni anche da alcuni colleghi del circuito abituati a confrontarsi con lunghi stop. A differenza di un grave trauma acuto come una rottura legamentosa o una frattura ossea, in cui l'entità del danno e i mesi di assenza sono relativamente chiari fin dal primo giorno, una patologia da sovraccarico resistente come la sindrome della bandelletta ileo-tibiale è molto più subdola. Per settimane, infatti, l'atleta convive con la speranza di poter rientrare a breve, alternando piccoli miglioramenti a nuove riacutizzazioni appena aumentano i carichi. Arrivare alla sala operatoria dopo un lungo periodo di attesa, pur nella difficoltà della decisione, restituisce un orizzonte definito su cui programmare con lucidità il rientro", evidenzia il medico-fisiatra.

Quali step dovrà affrontare adesso Sinner? "Pur non potendo entrare nel merito della specifica tecnica eseguita sul campione azzurro - risponde Bernetti - la letteratura scientifica internazionale offre riferimenti concreti sul percorso post-operatorio di questa patologia e sui relativi tempi di recupero, anche se gli studi disponibili sono quasi esclusivamente casistiche retrospettive, basate soprattutto su runner e ciclisti, e non esiste ancora un unico protocollo universale valido per tutti". La premessa dello specialista è che "la riabilitazione post-operatoria è fondamentale. Le modalità e la velocità con cui si riprende il carico dipendono strettamente, oltre che dalla risposta individuale, dalla tecnica adottata dal chirurgo. In generale - illustra il medico-fisiatra - nelle prime 2 settimane ci si concentra sul recupero graduale della mobilità del ginocchio e sul carico progressivo assistito. Intorno alla quarta settimana si introducono generalmente attività aerobiche senza impatto, insieme agli esercizi di equilibrio, propriocezione e rinforzo controllato dell'arto inferiore. Solo attorno all'ottava settimana, quando la risposta biologica dei tessuti è ormai consolidata, si passa al lavoro più dinamico, fino a impostare il rientro progressivo all'attività sportiva intorno alla dodicesima settimana".

"Naturalmente - precisa Bernetti - per prevenire le recidive è indispensabile intervenire sulla biomeccanica dell'intera catena motoria. In particolare, occorre ripristinare la piena forza e resistenza della muscolatura glutea e lavorare molto sul controllo neuromuscolare per limitare lo stress compressivo sul versante esterno del ginocchio durante i gesti esplosivi del tennis. Per un tennista d'élite fermo dalle competizioni da diversi mesi servirà poi ricostruire con pazienza la tenuta atletica e la tolleranza alle frenate brusche, alle accelerazioni ripetute e ai ritmi prolungati di un torneo, così da ritrovare il campione competitivo e protetto nel lungo periodo", conclude l'esperto che rivolge "un sincero in bocca al lupo a Jannik Sinner per questo percorso di recupero, con l'augurio di rivederlo presto in campo al massimo della forma".