Tennis: Zverev cerca rivali al Cincinnati Open

Musetti e Cobolli, su Sisal.it, sono le speranze azzurre

Alexander Zverev, dopo aver infranto il tabù Slam, vincendo il Roland Garros, vuole regalarsi altri successi nel corso di questa stagione. Il tennista tedesco, attuale numero 3 del mondo, è il grande favorito al Cincinnati Open di tennis, torneo che lo ha visto entrare nell’albo d’oro già nel 2019 quando sconfisse David Goffin in finale. Il forfait di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz ha assegnato a Sacha il ruolo di uomo da battere: gli esperti Sisal vedono un trionfo di Zverev a 3,00.

Il primo antagonista del tennista di Amburgo è il beniamino di casa Taylor Fritz: il numero 9 del ranking ATP, vincente a 5,00, vuole interrompere un digiuno statunitense a Cincinnati che dura da 20 anni, da quando cioè Andy Roddick vinse per la seconda volta il torneo in Ohio.

Il podio dei favoriti al Cincinnati Open si completa con il talento spagnolo Rafa Jódar il quale non solo sogna il primo Masters 1000 della carriera ma punta ad agganciare la Top Ten mondiale: il trionfo del madrileno è dato a 7,50.

Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli provano a difendere i colori azzurri. Il toscano, la cui vittoria è offerta a 16, vuole finalmente scrollarsi di dosso la fama di eterno second, 4 finali perse negli ultimi due anni, e centrare un successo che manca dal 2022. Cobo, invece, dopo aver perso le finali a Monaco di Baviera e, soprattutto, il Roland Garros vuole consolidare, se non migliorare, la decima posizione mondiale: il trionfo di Cobolli è dato a 33.