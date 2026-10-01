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Triathlon, Abodi: "Continueremo a sostenere la Federazione, questa disciplina merita di crescere"

a margine della presentazione della Suzuki World Triathlon Cup Roma, in programma il 3 e 4 ottobre all'Eur

Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani - (foto Adnkronos)
Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani - (foto Adnkronos)
01 ottobre 2026 | 13.21
Redazione Adnkronos
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"Abbiamo sostenuto e continueremo a sostenere il movimento del triathlon perché crediamo nell'impegno che la Federazione mette a disposizione per la crescita, la multidisciplinarietà, la diffusione sul territorio e i valori educativi''. Così il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, a margine della presentazione della Suzuki World Triathlon Cup Roma, in programma il 3 e 4 ottobre all'Eur, tenutasi nella Sala delle Bandiere in Campidoglio.

“Questa disciplina merita di crescere ulteriormente e di raggiungere i livelli di altri Paesi che si sono evoluti prima di noi, ma che stiamo raggiungendo anche grazie alla collaborazione interistituzionale”, ha sottolineato il ministro, evidenziando l'importanza dei risultati ottenuti dagli atleti olimpici e paralimpici.

“Non è soltanto un sostegno economico, ma anche un contributo in termini di contenuti, progettualità e nuove sfide che svolgiamo insieme”, ha aggiunto Abodi, ribadendo il valore dell'impegno quotidiano della Federazione, a partire dalle attività nelle scuole, e della capacità di pianificare i grandi eventi sportivi.

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triathlon Federazione sport giovani
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