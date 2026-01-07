circle x black
Cerca nel sito
 

Trump dà consigli alla NFL: "Ingaggiate subito coach Harbaugh"

L'allenatore di Baltimore è stato esonerato. Il presidente lo sponsorizza: "E' un vincente"

John Harbaugh
John Harbaugh
07 gennaio 2026 | 15.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Ingaggiate John Harbaugh, in fretta!". Donald Trump piomba nel mercato della National Football League e regala consigli, per la verità nemmeno troppo originali. Il presidente degli Stati Uniti, come tutti appassionati di football, è rimasto sorpreso dal licenziamento di John Harbaugh: i Baltimore Ravens hanno esonerato il coach dopo la mancata qualificazione ai playoff, determinata dalla sconfitta contro i Pittsburgh Steelers nell'ultima giornata di regular season. I Ravens hanno perso il match decisivo per un field goal sbagliato allo scadere.

Harbaugh lascia la franchigia del Maryland, con cui ha vinto un Super Bowl, dopo 18 stagioni. Il coach non rimarrà disoccupato a lungo: dopo l'annuncio dei Ravens, l'agente dell'allenatore ha ricevuto chiamate da almeno 7 squadre. "Ingaggiatelo subito", scrive Trump su Truth. John Harbaugh "e suo fratello" Jim, coach dei Los Angeles Chargers, "sono vincenti assoluti".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
donald trump coach john harbaugh trump nfl
Vedi anche
Riccardo morto a Crans-Montana, il maestro di nuoto: "Ragazzo sensibile, è sciagura immane" - Video
Iran, continuano le proteste: manifestanti in strada dopo vittime e arresti - Video
Crans-Montana, per i pazienti del Niguarda "la prognosi rimane riservata"
Incendio Crans-Montana, medico Niguarda: "Su decorso feriti si naviga a vista"
News to go
'App', il tribunale di Roma certifica il malfunzionamento del software
News to go
Natale, 1 italiano su 2 pensa di riciclare i regali
Rocca da Papa Leone, l'incontro in Vaticano - Video
Crans-Montana, la videonews del nostro inviato
Venezuela, attacco a Fuerte Tiuna: colpito il 'cuore militare' - Video
Attacco al Venezuela, aeroporto colpito e raffica di esplosioni - Video
Venezuela, attacco a Caracas: elicotteri in azione e esplosioni - Video
Crans-Montana, la videonews del nostro inviato


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza