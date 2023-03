Square Enix annuncia Paranormasight, avventura 2D per PC e Switch

Square Enix ha annunciato Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo, una nuova avventura di mistero sovrannaturale in single-player con lo stile di una visual novel in 2D, che uscirà il 9 marzo 2023 su Nintendo Switch e l'8 marzo 2023 su PC tramite Steam. Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo, ambientato durante l'era Shōwa (1926-89) nel quartiere di Sumida, a Tokyo, è una raccolta di storie di fantasmi i cui protagonisti possiedono il potere di maledire. Il giocatore indagherà sui misteri di Honjo dal punto di vista di vari personaggi maledetti. Durante il giorno esplorerà delle zone della città inquietanti, risolvendo dei rompicapi. Di notte, sarà possibile cacciare o fuggire da altri maledetti. Tutto lo stile di gioco ricorderà quello delle visual novel, quindi con menu a scelta da una rosa di situazioni disponibili.