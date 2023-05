Star Wars Jedi Survivor su PC, EA corregge il tiro dopo il lancio

Star Wars Jedi: Survivor è uscito lo scorso venerdì su console e PC, ma in quest'ultimo caso è stato aspramente criticato per problemi di ottimizzazione che hanno compromesso il day one di molti possessori di computer su cui il gioco girava con evidenti problemi di rendering e risoluzione. In seguito a recensioni online disastrose sul gioco per PC, il publisher Electronic Arts si è affrettato a rilasciare una patch correttiva che dovrebbe sistemare alcuni problemi tecnici del titolo. Nella nota che accompagna l'aggiornamento e in un post su Twitter, EA fa sapere che la patch corregge i problemi di visualizzazione per le modalità senza ray tracing, e che la compagnia è al lavoro per correggere anche tutte le altre problematiche emerse subito dopo il lancio dell'attesissimo titolo ambientato nell'universo Lucasfilm. Electronic Arts ha anche una patch per Xbox Series X|S, che sarà disponibile per il download a partire dal 2 maggio e sistemerà problematiche di gioco che sono state riscontrate anche su console.